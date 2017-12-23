Неймар не будет смотреть матч "Реал" - "Барселона"

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал о том, что он не собирается смотреть матч "Реал" – "Барселона". Напомним, сейчас бразилец находится с парижским клубов в Дубае. В прошлом сезоне Неймар выступал за каталонский клуб, а летом этого года он перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

– Теперь меня интересует только ПСЖ, поэтому я не буду смотреть этот матч, – цитирует Marca Неймара.