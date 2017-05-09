Неймар: "Надеюсь, "Барселона" работает над новым контрактом для Месси"

Нападающий "Барселоны" Неймар выразил надежду на то, что форвард Лионель Месси продлит контракт с клубом. Действующее соглашение аргентинца и каталонцев истекает летом 2018 года.

– Уже четвертый сезон я провожу рядом с Месси, но продолжаю учиться у него каждый день, – цитирует AS Неймара. – На тренировках я наблюдаю за тем, как он бьет по мячу, внимательно слежу за его действиями в играх. Лионель, очевидно, с другой планеты.

Надеюсь, что он продлит контракт с командой. Хочу, чтобы он остался с нами и я надеюсь, что клуб работает над новым контрактом для Месси.