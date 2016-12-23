09:05 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Месси вскоре подпишет новый контракт с "Барселоной"

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Нападающий "Барселоны" Неймар уверен, что подписание клубом нового контракта с Лионелем Месси является вопросом времени. Нынешний договор между сторонами рассчитан до 2018 года.

Ранее сообщалось, что аргентинец может покинуть каталонский клуб из-за разногласий по условиям соглашения.

- Мы надеемся, что Месси останется в "Барселоне", - приводит Goal.com слова Неймара. - Уверен, что в ближайшее время он подпишет новый контракт.

Если говорить обо мне, то я доволен сезоном, несмотря на количество забитых голов. Не сомневаюсь, что они придут. Рад, что помогаю партнерам забивать.

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