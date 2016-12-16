Неймар: "Из "Реала" в "Барселоне" хотел бы видеть Марселу"

Нападающий "Барселоны" Неймар подчеркнул, что из футболистов "Реала" хотел бы видеть в команде партнера по сборной Бразилии Марселу. При этом форвард сине-гранатовых уважительно отозвался о других игроках "Королевского клуба".

– Кого бы я выбрал из "Реала" в "Барселону"? Марселу, – приводит goal.com слова Неймара. – Почему? Потому что он мой друг.

Я бы не стал говорить, какое трио было бы лучшим в атаке. Я не люблю говорить, что лучше других, но наше с Месси и Суаресом трио творило историю и продолжает делать это.

Криштиану Роналду в четвертый раз выиграл "Золотой мяч", Гарет Бэйл также проводит отличный сезон. Бензема – отличный нападающий, которого я бы назвал суперзвездой. Это уважаемые футболисты. Класико – хорошая, здоровая битва.