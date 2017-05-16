Неймар: "Это мой лучший сезон с момента перехода в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Неймар назвал текущий сезон лучшим в своей карьере за каталонский клуб. 25-летний бразилец играет за каталонцев с 2013 года, в 29 матчах текущего сезона в ла лиге игрок забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

– Для меня это отличный сезон, – приводит Goal слова Неймара. – Думаю, это лучший сезон с момента перехода в "Барселону". Не знаю, вышел ли я на новый уровень. Трудно думать об этом, когда находишься на поле. Моя роль в команде не менялась с самого начала до сегодняшнего дня. Я всегда принимал на себя ответственность за эту команду, но здесь каждый знает, что он должен делать.

Все, что я хочу, – это играть с лучшими футболистами в мире, и лучший из всех – это Лео Месси. Я мечтаю стать лучшим. Думаю, что смогу, но позже. Я не тороплюсь. Все игроки мечтают о "Золотом мяче". Я надеюсь выиграть его в один прекрасный день.