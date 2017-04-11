19:20 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар дисквалифицирован на три матча и не сыграет с "Реалом"

0
0
0
0
2

Нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован на три игры за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), информирует AS со ссылкой на судейский комитет. Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля.

Комиссия рассмотрела видеозапись данного эпизода и приняла решение отстранить форварда на еще две игры. Таким образом, футболист не сможет принять участие в матче с "Реалом". Каталонцы намерены подать апелляцию на принятое решение.

Отметим, что данное удаление стало пятым в карьере Неймара. Кроме того, сине-гранатовые остались в меньшинстве впервые за последние 59 игр.

Напомним, что "Реал" и "Барселона" встретятся в матче 33-го тура чемпионата Испании, который состоится 23 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры – в 21.45 по московскому времени.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Как тащат хилый Реал во все дырки!

19:56

marksan

Цирк в испанском чемпионате запрещён! Это же не родео в МАдриде и не Памплон с бегом от быков!

19:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...