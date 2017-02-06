18:36 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Чемпионат Испании - лучшая лига на данный момент"

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Нападающий "Барселоны" Неймар считает, что чемпионат Испании – сильнейший в Европе. По его словам, это доказывают успехи испанских команд в еврокубках.

– Думаю, что сейчас чемпионат Испании – лучшая лига, – цитирует AS Неймара. – Испанские клубы выиграли почти все международные турниры за последние три года. В Лиге чемпионов "Барселона" и "Реал" сменяли друг друга. "Севилья" выиграла Лигу Европы. Так что Испания сейчас правит. Тут есть разные сильные клубы и игроки. Есть звезды и в других лигах, но испанская преуспевает.

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