05:29 | ФУТБОЛ — Испания

Неймар: "Барселона" на подъеме и уверена в своих силах перед игрой с "ПСЖ"

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Нападающий "Барселоны" Неймар после матча 26-го тура чемпионата Испании "Сельтой" (5:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Он подчеркнул, что команда находится на подъеме в преддверии ответной игры с "ПСЖ" в Лиге чемпионов. В первой встрече каталонцы уступили со счетом 0:4.

– Я счастлив этой победе и доволен игрой, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Неймара. – Команда находится на подъеме и чувствует уверенность в своим силах. Мы будем биться в матче с "ПСЖ", и посмотрим, что из этого выйдет. Наши игроки получают удовольствие на поле, это философия "Барселоны". Это мой лучший сезон здесь.

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Материалы REN-TV

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