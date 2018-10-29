Несчастливое число Лопетеги

"Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Число "14" оказалось роковым для 52-летнего испанца.
Из 14 букв состоят имя и фамилия этого специалиста. Под его руководством "Реал" провел 14 официальных матчей и набрал 14 очков в чемпионате Испании. "Королевский клуб" забил 14 мячей в ла лиге и столько же пропустил.
Julen Lopetegui– Gracenote Live (@GracenoteLive) 29 октября 2018 г.
14 letters in his name
14 official matches in charge of Real
14 points in La Liga
14 goals for in La Liga
14 goals against in La Liga
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