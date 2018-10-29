23:21 29 октября | Футбол — Испания

Несчастливое число Лопетеги

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"Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Число "14" оказалось роковым для 52-летнего испанца.

Из 14 букв состоят имя и фамилия этого специалиста. Под его руководством "Реал" провел 14 официальных матчей и набрал 14 очков в чемпионате Испании. "Королевский клуб" забил 14 мячей в ла лиге и столько же пропустил.

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