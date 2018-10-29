Несчастливое число Лопетеги

"Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Число "14" оказалось роковым для 52-летнего испанца.

Из 14 букв состоят имя и фамилия этого специалиста. Под его руководством "Реал" провел 14 официальных матчей и набрал 14 очков в чемпионате Испании. "Королевский клуб" забил 14 мячей в ла лиге и столько же пропустил.

Julen Lopetegui

14 letters in his name

14 official matches in charge of Real

14 points in La Liga

14 goals for in La Liga

14 goals against in La Liga – Gracenote Live (@GracenoteLive) 29 октября 2018 г.

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