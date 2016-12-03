09:48 | ФУТБОЛ — Испания

Немецкий депутат предлагает зафиксировать минимальную налоговую ставку в Европе из-за ситуации с Роналду

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Депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленых" Свен Гигольд предложил зафиксировать в Европе минимальную налоговую ставку, сообщает The Irish Reporter. Причиной стала ситуация с форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Футболист подозревается в уклонении от уплаты налогов различными способами. В числе махинаций он заключал спонсорские соглашения через дублинскую контору Multisport Image Management, поскольку в Ирландии налог на прибыль составляет только 12,5 процентов против 43,5 в Испании. 

Ранее портал Football Leaks выпустил статью, в которой утверждается, что за последние семь лет через Роналду и его агента Жорже Мендеша прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих форварду. 

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