Немецкий депутат предлагает зафиксировать минимальную налоговую ставку в Европе из-за ситуации с Роналду

Депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленых" Свен Гигольд предложил зафиксировать в Европе минимальную налоговую ставку, сообщает The Irish Reporter. Причиной стала ситуация с форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Футболист подозревается в уклонении от уплаты налогов различными способами. В числе махинаций он заключал спонсорские соглашения через дублинскую контору Multisport Image Management, поскольку в Ирландии налог на прибыль составляет только 12,5 процентов против 43,5 в Испании.

Ранее портал Football Leaks выпустил статью, в которой утверждается, что за последние семь лет через Роналду и его агента Жорже Мендеша прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих форварду.