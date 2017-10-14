Нелсон Семеду и Андре Гомиш - в стартовом составе "Барсы" на матч с "Атлетико"

Стали известны заявки "Атлетико" и "Барселоны" на матч 8-го тура чемпионата Испании. С первых минут на поле в составе каталонцев появятся защитник Нелсон Семеду и форвард Андре Гомиш.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луиз, Коке, Сауль, Габи, Карраско, Гризманн, Корреа.

Запасные – Мойя, Партей, Торрес, Л. Эрнандес, Гамейро, Гайтан, Хименес.

"Барселона": тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Гомеш, Месси, Л. Суарес.

Запасные – Силлессен, Д. Суарес, Маскерано, Паулинью, Деулофеу, Динь, С. Роберто.

Матч начнется в 21.45 по московкому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.