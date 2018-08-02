Нелсон Семеду: "Барселоне" нет разницы, есть в "Реале" Роналду или нет"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду отметил, что для каталонцев не имеет значения уход Криштиану Роналду из "Реала". По его словам, мадридский клуб остается сильным в любом составе.

– "Реал" есть "Реал", но мы сосредоточены на своей команде, – цитирует A Bola Семеду. – Нам нет разницы, остался Роналду или ушел. Каждый сезон мы ставим цель – выиграть все турниры. У нас команда способна на это. И в предстоящем сезоне ничего не меняется.

Лично я уверен, что адаптировался в "Барселоне". Партнеры по команде очень мне помогли. Надеюсь, предстоящий сезон будет лучше предыдущего.