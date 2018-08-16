Некоторые матчи чемпионата Испании будут проходить в Канаде и США

С нового сезона несколько матчей чемпионата Испании будут проходить на территории США и Канады, сообщает El Pais. Руководство ла лиги заключило контракт с компанией Relevent Sports сроком на 15 лет. По условиям соглашения, в Северной Америке будут проходить игры топ-клубов - "Реала" и "Барселоны".

По словам руководителя Relevent Sports Стивена Росса, одна из целей сотрудничества - популяризация футбола перед ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

- НБА и НФЛ проводят матчи за границей, почему ла лига не может делать то же самое? Организация игр не помешает клубам, - уверен глава ла лиги Хавьер Тебас.