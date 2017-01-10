Неизвестные уничтожили памятник Месси

Злоумышленники уничтожили памятник нападающему "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, установленный в Буэнос-Айресе, утверждает Mundo Deportivo. Статуя была разбита на две части. На постаменте остался только нижний фрагмент памятника форварду. Власти города гарантировали, что статуя футболиста будет восстановлена в ближайшее время.

Напомним, памятник Месси был установлен около полугода назад. 29-летний аргентинец часто подвергался критике болельщиков, которые уверены, что нападающий в играх за сборную выкладывался меньше, чем во время выступлений за каталонский клуб.