Неизвестные угрожают Хамесу Родригесу и его семье

Мать полузащитника "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса сообщила, что неизвестные угрожают футболисту и его семье. На сайте AS появилась фотография, на которой изображены патроны, коробка с пистолетом, несколько винтовок и записка с угрозой.

Ранее неизвестный начал угрожать колумбийскому полузащитнику на его официальной странице в твиттере. Затем мать футболиста получила сообщение о том, что к ее дому едут вооруженные люди, которые собираются уничтожить все, что ей дорого.

- Что происходит с людьми?, - написала мать футболиста в комментарии к посту в твиттере. – Мир сошел с ума.

25-летний колумбиец, ранее получивший травму икроножной мышцы, не смог принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Парагвая (1:0). В текущем сезоне Родригес провел 7 матчей в составе "Реала", сумев отметиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.