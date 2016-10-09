18:57 | ФУТБОЛ — Испания

Неизвестные угрожают Хамесу Родригесу и его семье

Неизвестные угрожают смертью полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу и его семье.
Неизвестные угрожают смертью полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу и его семье.
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Мать полузащитника "Реала" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса сообщила, что неизвестные угрожают  футболисту и его семье. На сайте AS появилась фотография, на которой изображены патроны, коробка с пистолетом, несколько винтовок и записка с угрозой.

Ранее неизвестный начал угрожать колумбийскому полузащитнику на его официальной странице в твиттере. Затем мать футболиста получила сообщение о том, что к ее дому едут вооруженные люди, которые собираются уничтожить все, что ей дорого.

- Что происходит с людьми?, - написала мать футболиста в комментарии к посту в твиттере. – Мир сошел с ума.  

25-летний колумбиец, ранее получивший травму икроножной мышцы, не смог принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Парагвая (1:0). В текущем сезоне Родригес провел 7 матчей в составе "Реала", сумев отметиться одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.    

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