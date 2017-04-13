Наставник "Зальцбурга" может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия летом может занять аналогичный пост в "Барселоне". Согласно изданию Sport, руководство каталонского клуба видит в 43-летнем специалисте человека, который способен придать команде новый импульс, при этом сохранив традиционный для сине-гранатовых стиль футбола.

Отметим, что Гарсия с 1984 по 1994 год выступал за академию "Барселоны". С 1993-го полузащитник начал привлекаться в главную команду, а спустя год аренды в "Альбасете" стал выступать за каталонцев на постоянной основе. Гарсия покинул "Барселону" в 1999 году, перейдя в "Валенсию".

Напомним, что об уходе из "Барселоны" по окончании сезона ранее объявил действующий наставник команды Луис Энрике.