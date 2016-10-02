14:50 | ФУТБОЛ — Испания

Наставник "Осасуны" был госпитализирован после матча с "Лас-Пальмасом"

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Главный тренер "Осасуны" Энрике Мартин был доставлен в больницу после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Лас Пальмаса" (2:2), сообщает клубная пресс-служба. 60-летнему специалисту стало плохо в начале матча, у него резко повысилось артериальное давление, но медики команды смогли оказать необходимую помощь.

После игры Мартин был доставлен в больницу, где он прошел обследование, после чего был отпущен домой. Отметим, что его подопечные к началу второго тайма вели со счетом 2:0, но упустили победу, пропустив второй мяч на 90-й минуте.

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