Наставник "Осасуны" был госпитализирован после матча с "Лас-Пальмасом"

Главный тренер "Осасуны" Энрике Мартин был доставлен в больницу после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Лас Пальмаса" (2:2), сообщает клубная пресс-служба. 60-летнему специалисту стало плохо в начале матча, у него резко повысилось артериальное давление, но медики команды смогли оказать необходимую помощь.

После игры Мартин был доставлен в больницу, где он прошел обследование, после чего был отпущен домой. Отметим, что его подопечные к началу второго тайма вели со счетом 2:0, но упустили победу, пропустив второй мяч на 90-й минуте.