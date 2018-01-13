Наставник "Эспаньола" передумал переходить в "Стоук Сити"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес продолжит работать в каталонском клубе, сообщает Sky Sports. Специалист отказался возглавить "Стоук Сити" вместо уволенного Марка Хьюза.

Испанцу был предложен контракт на пять лет, а также "гончары" согласились выплатить "Эспаньолу" неустойку в размере 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Изначально 52-летний тренер принял предложение английского клуба, но позже изменил свое мнение и отказался подписывать соглашение.

Отмечается, что "Стоук" вернется к переговорам с главным тренером сборной Ирландии Мартином О'Нилом.