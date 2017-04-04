Наставник "Эльденсе" арестован по обвинению в коррупции

Главный тренер "Эльденсе" Филиппо ди Пьеро арестован по обвинению в коррупции после поражения команды от "Барселоны Б" со счетом 0:12, информирует Reuters. После крупного поражения в Каталонии "Эльденсе" лишился шансов сохранить прописку в третьем по силе дивизионе страны.

На следующий день после игры было объявлено, что "Эльденсе" снимается с турнира, поскольку клуб прекращает сотрудничество с итальянскими инвесторами. Но позже президент команды сообщил, что инвесторы продолжат помогать клубу.

Вчера нападающий "Эльденсе" Шейк Саад заявил, что четыре его одноклубника сдавали матч "Барселоне Б".