Наставник "Депортиво": "Резервный состав "Реала" мне понравился больше основного"

Главный тренер "Депортиво" Пепе Мель после матча 34-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:6) выразил удивление от игры резервного состава мадридцев. В минувшей встрече главный тренер "Реала" Зинедин Зидан применил ротацию, оставив вне заявки, в частности, нападающего Криштиану Роналду.

– Резервный состав "Реала" мне понравился гораздо больше основного, – цитирует Marca Меля. – Что касается нашей игры, то нельзя позволять себе такой футбол, когда у тебя всего 31 очко в активе. В следующем туре нас ждет борьба с прямым конкурентом за выживание – "Осасуной". Если мы там не выступим лучше, чем с "Реалом"... Я жду другого от своих подопечных.