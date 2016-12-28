Насри подозревают в употреблении допинга

Полузащитник "Севильи" Самир Насри подозревается в употреблении допинга, сообщает El Pais. Испанское антидопинговое агентство собирается провести проверку француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. По мнению работников агентства, такое лечение может скрыть следы допинга.

Насри выступает в составе "Севильи" на правах аренды. В этом сезоне полузащитник выходил на поле в 14 матчах, в которых забил три мяча.