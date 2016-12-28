22:38 | ФУТБОЛ — Испания

Насри подозревают в употреблении допинга

0
0
0

Полузащитник "Севильи" Самир Насри подозревается в употреблении допинга, сообщает El Pais. Испанское антидопинговое агентство собирается провести проверку француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. По мнению работников агентства, такое лечение может скрыть следы допинга.

Насри выступает в составе "Севильи" на правах аренды. В этом сезоне полузащитник выходил на поле в 14 матчах, в которых забил три мяча.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ