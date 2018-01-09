"Наполи" ведет переговоры о трансфере Деулофеу. Игрок хочет перейти в "Интер"

Руководство "Наполи" начало официальные переговоры с "Барселоной" о выкупе прав на полузащитника Жерара Деулофеу, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, сам 23-летний хавбек хотел бы продолжить карьеру в "Интере".

Издание отмечает, что шансы Деулофеу на получение стабильной игровой практики после перехода в каталонскую команду полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью резко снизились. Таким образом, он, скорее всего, попытается уйти из клуба, чтобы постоянно играть. По мнению испанских СМИ, фаворитом в борьбе за Деулофеу является "Наполи" – неаполитанцы, в отличие от "Интера", готовы выкупить контракт полузащитника в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Деулофеу является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2013/14 он играл на правах аренды за "Эвертон", в сезоне-2014/15 – за "Севилью", после чего английский клуб выкупил футболиста. Вторую половину сезона хавбек провел в аренде в составе принципиального соперника "Интера" – "Милане". Летом прошлого года "Барселона" вернула Деулофеу, заплатив за него "ирискам" 12 миллионов евро. В этом сезоне игрок принял участие в 16 матчах во всех клубных турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.

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