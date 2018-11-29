12:13 | Футбол — Испания

Наполи проявляет интерес к Иско

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Как сообщает испанское издание AS, со ссылкой на "Il Mattino", итальянский "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Реала"  Иско.

После того, как "королевский клуб" возглавил Сантьяго Солари, игрок ни разу не попал в стартовый состав. Отметим, что его не было в заявке на недавнюю игру группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой". По информации издания COPE, Солари не взял Иско в Рим из-за того, что тот проявил к нему неуважение.

В текущем сезоне Иско провел 9 матчей в составе "Реала", в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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