"Наполи" предлагает "Атлетико" 25 миллионов евро за Врсалько

"Наполи" интересуется защитником "Атлетико" Шиме Врсалько, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, итальянский клуб предложил за него 25 миллионов евро. Также мадридский клуб может получить бонусы за выступления игрока. Стороны достигли предварительной договоренности о трансфере.

Если сделка состоится, хорват с зарплатой в три миллиона евро в год без учета бонусов. В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 21 матч в чемпионате Испании и сделал четыре результативные передачи.