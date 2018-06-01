Нападающий "Барселоны" может перейти в "Арсенал"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле заинтересовал тренерский штаб "Арсенала", сообщает calciomercato. 21-летний француз уже уведомлен об интересе "канониров".

Форварда не устраивает количество игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Кроме того, "Барселона" собирается приобрести нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, который составит мощнейшую конкуренцию молодому игроку.

В минувшем сезоне Дембеле провел 24 матча в составе "Барселоны" и забил 4 мяча.