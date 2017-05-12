Нани: "Хочу продолжать выступать за "Валенсию"

Вингер "Валенсии" Нани заявил, что не планирует менять команду в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация, что 30-летний португалец может сменить клубную прописку, так как недоволен тем, что у команды по ходу сезона трижды менялся тренер.

- Моя идея - остаться в "Валенсии", - цитирует Marca Нани. - Я хочу продолжить, так как у меня есть контракт. Я знал, когда пришел сюда, что присоединился к большому клубу, и все еще верю, что так оно и есть. Чувствую себя хорошо и стремлюсь играть лучше. Осталось две игры, поэтому хочется хорошо завершить сезон. Хочу забивать голы, наслаждаться футболом в Валенсии и выигрывать как можно больше матчей.

В текущем сезоне Нани принял участие в 24 матчах, забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.