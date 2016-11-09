00:02 | ФУТБОЛ — Испания

Нани: "Даже в 40 лет Роналду будет приносить пользу сборной Португалии"

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Полузащитник "Валенсии" и сборной Португалии Нани считает, что форвард "Реала" и его партнер по национальной сборной Криштиану Роналду и в 40 лет будет приносить пользу действующим чемпионам Европы. По словам 29-летнего хавбека, форвард "Реала" достоин "Золотого мяча".

– Роналду уже стал обладателем самых важных трофеев в карьере любого футболиста, - приводит Marca слова Нани. – Это победа в Лиге чемпионов и Евро-2016. Кроме того, Криштиану отлично показал себя в чемпионате Испании. Считаю, что именно он достоин "Золотого мяча".

Он является ключевым игроком любой команды, в составе которой выходит на поле. Ему доверяют партнеры, а он своей игрой прибавляет им уверенности, вдохновляет их. Даже в 40 лет он будет в отличной форме и, уверен, будет приносить пользу сборной Португалии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Нани! прекратите клоунаду))

00:35

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