Налоговые органы Испании вернули Роналду 2 миллиона евро

Налоговые органы Испании вернули экс-игроку "Реала" Криштиану Роналду около 2 миллионов евро, сообщает Mundo. Тем самым был снижен штраф, который ранее составлял 19 миллионов евро. В налоговой выяснили, что часть из этой суммы футболист уже выплатил в виде НДС.

Ранее сообщалось, что Роналду уже выплатил 13,5 миллионов евро штрафа. Португальца обвинили в сокрытии доходов в период с 2010 по 2017 год.

В июле Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус". Туринский клуб заплатил за переход 100 миллионов евро.