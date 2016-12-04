11:51 | ФУТБОЛ — Испания

Налоговые органы Испании начнут расследование по "делу Криштиану Роналду"

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Нападающий "Реала" КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.Где деньги, Криштиану?

Налоговые органы проведут расследование в отношении нападающего "Реала" Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов. Ранее сообщалось, что форвард действовал по схеме своего агента Жорже Мендеша с помощью его счетов в офшорах. За последние семь лет через них прошло порядка 150 миллионов евро, принадлежащих португальцу.

Кроме того, футболисту грозит расследование по другой операции. Сообщается, что ему удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро.

- В налоговых органах работают настоящие профессионалы, поэтому расследование в отношении Криштиану Роналду будет проводиться так же, как и в отношении любого другого гражданина Испании, - приводит AS слова госсекретаря Испании по финансам Хосе Энрике Фернандеса де Мойи.

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