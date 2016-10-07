Налоговая служба Испании требует пересмотра дела о трансфере Неймара в "Барселону"

Налоговая служба Испании подала прошение в суд о пересмотре дела о трансфере нападающего Неймара из "Сантоса" в "Барселону" летом 2013 года. Минувшим летом суд закрыл дело о мошенничестве во время процесса трансфера, не обнаружив состава преступления.

Напомним, что Неймар был связан с налоговым мошенничеством в отношении фонда DIS при его переходе из "Сантоса" в каталонский клуб. Фонд должен был получить 40 процентов от суммы трансфера игрока. При этом было получено 17,1 миллиона евро, при общей сумме трансфера в 83,3 миллиона. В результате руководство "Барселоны" взяло на себя вину и признало ошибки при составлении трансферного договора.

По мнению следствия, сумма с учетом налогов должна была превысить 100 миллионов евро, в связи с этим истец рассчитывает привлечь футболиста, его отца и экс-президента сине-гранатовых Сандро Росселя к ответственности за мошенничество и коррупцию при оформлении трансферной сделки.