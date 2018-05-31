Налоговая служба Испании требует от Криштиану Роналду 28 миллионов евро до 15 июня

Налоговая служба Испании обязала нападающего "Реала" Криштиану Роналду рассчитаться с долгами до 15 июня, информирует AS. Ранее она отклонила предложение по выплате 14,7 миллионов евро.

Налоговики требуют от португальца 28 миллионов евро, куда входят пени и штрафы за уклонение от уплаты налогов на 14,7 миллионов евро за 2011-2014 годы. Если Роналду не признает свою вину и откажется выполнять условия налоговой службы, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как отмечается, проблемы Роналду с налоговой могли стать одной из причин вероятного ухода нападающего из "Реала": клуб отказался помогать ему финансово.