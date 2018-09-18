Налоговая служба Испании отказалась от обвинений в мошенничестве Хамеса Родригеса

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес избавился от значительной части обвинений со стороны налоговой службы Испании. Как сообщает El Mundo Deportivo, испанские налоговики больше не требуют с колумбийца, который играл ранее за "Реал", 11,65 миллиона евро в качестве компенсации и штрафа за финансовые махинации.

По данным источника, адвокаты Хамеса предоставили в налоговую документы, которые доказывают отсутствие мошеннических намерений со стороны игрока. В то же время требование выплатить 4 миллиона евро налоговая служба оставила в силе.