Налоговая служба Испании не пошла на мировую с Роналду

Налоговая служба Испании отказалась идти на сделку с нападающим "Реала" Криштиану Роналду и отклонила предложение по выплате 14,7 миллионов евро, сообщает AS.

Налоговики требуют от португальца 28 миллионов евро, куда входят пени и штрафы за уклонение от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро за 2011-2014 годы. В противном случае, если Роналду не признает свою вину и откажется выполнять условия налоговой службы, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как отмечается, проблемы Роналду с налоговой могли стать одной из причин вероятного ухода нападающего из "Реала": клуб отказался помогать ему финансово.