Начо: "Я - настоящий испанец"

Защитник "Реала" и сборной Испании Начо считает себя настоящим испанцем, говоря о ситуации с Жераром Пике и его приверженностью к Каталонии. Напомним, что защитник "Барселоны" Пике высказывался за отделение Каталонии от Испании, после чего был освистан болельщиками национальной команды во время тренировки.

– Довольно некомфортно тренироваться и играть под свист болельщиков, – цитирует Marca Начо. – Но я настоящий мадридиста, испанец. Я радуюсь каждому успеху сборной и "Реала". Мне нравится играть на "Бернабеу", но я понимаю, что сборной должна играть по всей стране.