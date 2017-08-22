Начо: "В "Реале" нет разделения на основных и запасных"

Защитник "Реала" Начо высоко оценил работу главного тренера Зинедина Зидана. По словам 27-летнего испанца, специалист дает шанс проявить себя каждому игроку "Королевского клуба".

- Зидан делает правильно, доверяя каждому футболисту. Все мы готовы выйти на поле. Нужно оправдывать доверие тренера, если он дает тебе шанс, - приводит Bernabeu Digital слова Начо. - Некоторые из футболистов проводят больше матчей, но в "Реале" нет разделения на основных и запасных.

В минувшем сезоне Начо провел в составе мадридцев 39 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три голевые передачи.