Начо: "Солари отличный тренер для "Реала", но не игроки принимают решение"

Защитник "Реала" Начо считает, что Сантьяго Солари может стать отличным тренером для мадридцев. Солари временно возглавил "Реал" после отставки Хулена Лопетеги.

– Он отличный тренер. Это все, что мы можем сказать как игроки. Но окончательное решение не за нами, – цитирует AS Начо. – Мы можем работать и работать. Солари многое знает о "Реале", он выигрывал титулы с командой, долго находился в системе клуба. У нас было такое же отношение к Лопетеги, но нам не повезло. Все шло не так, как мы надеялись. Теперь будем делать все ради нового тренера.