Начо: "Не могу объяснить, что произошло в матче с "Вильярреалом"

Защитник "Реала" Начо после матча 19-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (0:1) отметил, что его команда провела хорошую игру. Футболист также добавил, что мадридцы имеют шансы на победу в ла лиге.

– Мы показали хорошее отношение, мы отлично сражались, – цитирует Marca Начо. – "Реал" в общих чертах провел нормальный матч, но я не могу объяснить, что произошло. Мы снова пропустили на контратаке после углового.

Мы "Реал" и мы не можем опускать головы. Мы должны больше работать, чем когда-либо. Тренер и команда заслужили доверие. Я все еще думаю, что у нас есть шансы выиграть ла лигу, но их очень мало.