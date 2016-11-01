23:32 | ФУТБОЛ — Испания

Начо: "Не хочу играть в "Реале" каждый сезон по 15 матчей"

0
0
0

Защитник "Реала" Начо отметил, что рассчитывает получать в будущем больше игровой практики. По его словам, он адекватно оценивает свои возможности в мадридской команде.

– Я знаю свое положение, – цитирует A Bola Начо. – Каждый хочет играть как можно больше, но в "Реале" большая конкуренция. Любому футболисту проще играть раз в неделю. Я привык играть, когда команда во мне нуждается. Иногда это бывает раз в две недели. Но цель – играть чаще. Я спокоен. Возможно, в другом клубе мне было бы легче. Однако нет цели играть 60 матчей за сезон. Пока не знаю, каков мой предел. Сейчас, может, отыграю 17 матчей, потом захочу сыграть в 20 матчах. Но не стану каждый сезон играть по 15 матчей. Хочется большего. Когда видите, что нет прогресса, то думаете о смене обстановки.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ