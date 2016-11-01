Начо: "Не хочу играть в "Реале" каждый сезон по 15 матчей"

Защитник "Реала" Начо отметил, что рассчитывает получать в будущем больше игровой практики. По его словам, он адекватно оценивает свои возможности в мадридской команде.

– Я знаю свое положение, – цитирует A Bola Начо. – Каждый хочет играть как можно больше, но в "Реале" большая конкуренция. Любому футболисту проще играть раз в неделю. Я привык играть, когда команда во мне нуждается. Иногда это бывает раз в две недели. Но цель – играть чаще. Я спокоен. Возможно, в другом клубе мне было бы легче. Однако нет цели играть 60 матчей за сезон. Пока не знаю, каков мой предел. Сейчас, может, отыграю 17 матчей, потом захочу сыграть в 20 матчах. Но не стану каждый сезон играть по 15 матчей. Хочется большего. Когда видите, что нет прогресса, то думаете о смене обстановки.