Начо Монреаль вызван в сборную Испании

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль получил вызов в сборную Испании, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. 30-летний футболист заменил в составе Жорди Альбу, который получил травму во вчерашнем матче против Италии (1:1). В воскресенье испанцы сыграют в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании.