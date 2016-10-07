14:26 | ФУТБОЛ — Испания

Начо Монреаль вызван в сборную Испании

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Защитник "Арсенала" Начо Монреаль получил вызов в сборную Испании, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. 30-летний футболист заменил в составе Жорди Альбу, который получил травму во вчерашнем матче против Италии (1:1). В воскресенье испанцы сыграют в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании.

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