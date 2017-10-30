Начо Фернандес: "Реал" не смог правильно отреагировать на два гола "Жироны"

Защитник "Реала" Начо Фернандес разочарован поражением от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата России. По его словам, соперник перевернул игру, а мадридцы не смогли правильно отреагировать на два пропущенных гола.

– Данное поражение стало болезненным. Мы открыли счет, показывали хороший футбол, – приводит Marca слова Фернандеса. – Но "Жирона" перевернула игру, а мы не смогли ответить. "Реал" уверен в собственных силах, но нам не удалось правильно отреагировать на произошедшее.

Отставание от "Барселоны" на 8 очков – это не мало, но мы "Королевский клуб". Можно набрать еще много баллов. Мы понимаем сложность, но у нас есть гордость, которая заставляет команду сражаться.