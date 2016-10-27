Начо Фернандес: "Мой гол - лучший в 2016 году? Я просто хочу быть полезным "Реалу"

Защитник "Реала" Начо Фернандес, ставший одним из авторов забитых мячей в игре 1/16 финала Кубка Испании против клуба "Культураль Леонеса" (7:1), отметил, что старается приносить пользу родному клубу. Забитый мяч 26-летнего футболиста испанские СМИ уже назвали "голом года".

– Я откликнулся на навес Хамеса Родригеса, и все сложилось как нельзя лучше, – цитирует Marca Начо. – Очень доволен, потому что забивать в майке этого клуба – невероятное чувство. Награда имени Пушкаша за лучший гол сезона? Я выступаю за команду для того, чтобы работать и приносить пользу. Остальные вопросы второстепенны.