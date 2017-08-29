На стадионе "Атлетико" протекает крыша

Сильная летняя буря повредила крышу нового стадиона "Атлетико". Как сообщает Marca, крыша начала протекать в связи с тем, что процесс теплоизоляции крыши еще не завершен. Однако официальный Твиттер стадиона успокоил фанатов, отметив, что скоро все недостатки будут устранены.

"Мы все еще занимаемся монтажом крыши! Будьте спокойны, 16 сентября все будет идеально", - написано в Твиттере.

На стадионе "Ванда Метрополитано" первый матч будет проведен 16 сентября в рамках 4-го тура чемпионата Испании против "Малаги". Арена сможет вмещать 68 тысяч зрителей.