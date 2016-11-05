На следующей неделе "Реал" продлит контракт с Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду на следующей неделе поставит подпись под новым контрактом с клубом, информирует Marca. Соглашение будет действовать до лета 2021 года.

Согласно источнику, стороны уже согласовали каждый пункт контракта, кроме его продолжительности. Португалец хочет, чтобы соглашение действовало до лета 2022-го, тогда как клуб настаивает на контракте до лета 2021-го. Тем не менее, в понедельник-вторник "Реал" официально объявит о новой сделке с 31-летним игроком.

Отметим, что новый контракт подразумевает под собой и увеличение заработной платы, поэтому Криштиану Роналду вновь станет единоличным лидером по зарплате в клубе. По слухам, после продления контракта с полузащитником Гаретом Бэйлом его зарплата стала равной зарплате португальца.