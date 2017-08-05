На следующей неделе Мартинес перейдет в "Барселону" за 32 миллиона евро

Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес близок к переходу в "Барселону". Согласно Marca, тренерский штаб каталонцев определил футболиста в качестве приоритетной цели на трансферном рынке для укрепления оборонительной линии.

Отмечается, что в контракте 26-летнего игрока с басками прописана сумма отступных в размере 32 миллионов евро, которую, скорее всего, и выплатит "Барселона". Контракт Мартинеса с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет, а о трансфере будет объявлено на следующей неделе.

В прошлом сезоне испанец провел 34 матча в ла лиге, в которых он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.