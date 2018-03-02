На радость "Атлетико". "Барселона" не смогла обыграть "Лас-Пальмас"

"Барселона" в матче 26-го тура чемпионата Испании сыграла на выезде вничью с "Лас-Пальмасом" - 1:1. В первом тайме счет открыл Лионель Месси, во второй половине его с пенальти сравнял Хонатан Кальери.
Каталонцы в последних пяти матчах потеряли шесть очков, трижды сыграв вничью. Отрыв от "Атлетико" в турнирной таблице сократился до пяти очков. Мадридцы в предыдущих пяти играх показали стопроцентный результат.
Чемпионат Испании
Лига 1
26-й тур
"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:1 (0:1)
Голы: Месси, 21 (0:1). Кальери, 48 - с пенальти (1:1).
"Лас-Пальмас": Чичисола, Агиррегарай, Ксимо Наварро, Гальвес, Дани Кастельяно (Мишел, 76), Халилович, Гомес (Аквилани, 70), Этебо, Тана, Хайро (Гарсия, 86), Кальери.
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Фермален, Юмтити, Динь, Алейш Видаль (Филиппе Коутинью, 57), Бускетс, Паулинью (Ракитич, 63), Иньеста (Дембеле, 75), Месси, Луис Суарес.
Предупреждения: Агиррегарай, 5. Дани Кастельяно, 10. Ксимо Наварро, 20. Динь, 24. Серхи Роберто, 41. Юмтити, 52. Этебо, 66. Гальвес, 68. Кальери, 90+4.
Судья: Матеу Лаос.
1 марта. Лас-Пальмас. Стадион Gran Canaria.
СЕРЫЙ казах
Фуля великий тренер и футболист. Или сливочный диванный чемпион
05:30
oleg.bob
Так пойдёт дальше, Атлетико сожрёт распиаренную Барсу!
03:46
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02:05
Фуля
Месси раздутый пустой пузырь. нулевой. как всегда может только с левых пеналей и штрафных забивать.
01:25