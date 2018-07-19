"МЮ", "Реал" и "Барселона" попали в десятку самых дорогих клубов мира по версии Forbes

Клуб НФЛ "Даллас Ковбойз" третий год подряд возглавил список самых дорогих спортивных клубов мира. Его стоимость за год выросла на 600 миллионов долларов и составляет 4,8 миллиарда.

Второе место в рейтинге у "Манчестер Юнайтед" - 4,123 миллиарда долларов. Замыкает тройку "Реал" - 4,088 миллиарда.

Кроме того, в первой десятке рейтинга: "Барселона" (4,064 миллиарда), "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол, 4), "Нью-Инглэнд Пэтритотс" (НФЛ, 3,7), "Нью-Йорк Никс" (НБА, 3,6), "Лейкерс" (НБА, 3,3), "Нью-Йорк Джайентс" (НФЛ, 3,3), "Голден Стэйт" (НБА, 3,1) и "Вашингтон Рэдскинс" (НФЛ, 3,1).