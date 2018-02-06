Мяч Халиловича помог "Лас-Пальмасу" одолеть "Малагу"

"Лас-Пальмас" с минимальным счетом обыграл "Малагу" в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный мяч забил 21-летний хорватский полузащитник Ален Халилович, права на которого принадлежат "Гамбургу".

Для его команды эта победа стала второй в последних трех турах, но лишь пятой в сезоне. "Лас-Пальмас" занимает 19-е место в турнирной таблице. "Малага" идет последней, располагаясь на строчку ниже.

Чемпионат Испании

22-й тур

"Лас-Пальмас" – "Малага" – 1:0 (0:0)

Гол: Халилович, 90.

"Лас-Пальмас": Чичисола, Мишел (Дани Кастельяно, 86), Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Пеньяльба, Вьера, Кальери, Хиль (Халилович, 62), Толедо (Тана, 72), Этебо.

"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка, Итурра, Адриан Гонсалес, Ресио (Буэно, 70), Кеко (Аньор, 86), Идейе, Самуэль Гарсия (Саксесс, 78).

Предупреждения: Микель, 35. Пеньяльба, 35. Ресио, 40. Кеко, 76. Тана, 90+3.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

5 февраля. Лас-Пальмас. Стадион "Гран Канария".