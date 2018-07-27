Мужская и женская команды "Барселоны" "не поделили" места в самолете

Совместный перелет в США женской и мужской команд "Барселоны" закончился небольшим скандалом. Дело в том, что мужская команда, состоящая в основном из игроков молодежки, летела бизнес-классом, а женская - в эконом-классе. Это возмутило пользователей соцсетей, когда игроки стали выкладывать совместные фотографии из самолета.

Женская команда позже выступила в защиту мужчин, а нанапдающая Алексия Путельяс объяснила ситуацию так: "Женскую команду включили в тур в последний момент, поэтому клуб просто не успел все организвать должным образом".

- Да, мужская команда преимущественно состоит из игроков "Барселоны Б", однако главная женская команда летит эконом-классом!, - говорится в сообщении женской команды.

Как объяснили позже в клубе, мест в бизнес-классе для женщин было просто недостаточно, но для комфорта каждой девушке в эконом-классе полагалось сразу два-три места.