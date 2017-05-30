Музаккьо стал игроком "Милана"

"Милан" объявил о переходе защитника "Вильярреала" Матео Пабло Музаккьо, сообщает официальный Твиттер клуба. Контракт с 26-летним аргентинцем рассчитан до 2021 года. Он стал первым новичком "россонери" в межсезонье.
Ранее сообщалось, что миланцы заплатят за Музаккьо 15 миллионов евро без учета бонусов. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в чемпионате Испании и отдал две результативные передачи.
#ACMilan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di @MateoMusacchio5, contratto fino al 30 giugno 2021 #welcomeMusacchio pic.twitter.com/nRpS3sTAGm– AC Milan (@acmilan) 30 мая 2017 г.