Мускулистый друг Роналду вернется на ринг после выхода из тюрьмы

Голландский кикбоксер Бадр Хари, также известный дружбой с нападающим "Реала" Криштиану Роналду​, 3 марта выступит на турнире Glory 51 в Роттердаме. Его первым соперником после выхода из тюрьмы станет голландский тяжеловес Хесди Гергес.

33-летний Хари активно готовился к предстоящему поединку, о чем свидетельствуют фотографии из Инстаграма. Напомним, кикбоксер марокканского происхождения в феврале 2017 года был осужден на два года за нападения на двух человек в Амстердаме в 2011 и 2012 годах. В тюрьме он провел только шесть месяцев.