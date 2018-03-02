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Мускулистый друг Роналду вернется на ринг после выхода из тюрьмы

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Голландский кикбоксер Бадр Хари, также известный дружбой с нападающим "Реала" Криштиану Роналду​, 3 марта выступит на турнире Glory 51 в Роттердаме. Его первым соперником после выхода из тюрьмы станет голландский тяжеловес Хесди Гергес.

33-летний Хари активно готовился к предстоящему поединку, о чем свидетельствуют фотографии из Инстаграма. Напомним, кикбоксер марокканского происхождения в феврале 2017 года был осужден на два года за нападения на двух человек в Амстердаме в 2011 и 2012 годах. В тюрьме он провел только шесть месяцев.

 

I am limitless. 03.03.18 Rotterdam #Glory51 #BadBlood

Публикация от Badr Hari (@badrhariofficial) Фев 24, 2018 в 3:43 PST

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ох уж эти дикие голландцы)

16:01

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